Серебренников: СК не установил, куда потрачены обналиченные средства проекта «Платформа»

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Режиссер Кирилл Серебренников , обвиняемый по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ , утверждает, что в материалах его уголовного дела нет указаний, что деньги, выделенные на проект «Платформа», были украдены. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении Серебренникову домашнего ареста.

"Мы заканчиваем знакомиться с материалами дела. Даже показания Масляевой ( Нина Масляева — главный бухгалтер «Седьмой студии» признала вину и дала показания на других фигурантов) не подтверждают, что мы что-то украли. По ее словам, перед запуском «Платформы» мы попросили помощи в обналичивании денежных средств, ведь если проводить операции безналично, то придется заплатить слишком много налогов, может не хватить средств на все проекты", — пояснил Серебренников.

Режиссер добавил, что все деньги пошли именно на проект, а его работники получали зарплату в кассе и расписывались за нее.