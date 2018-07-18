Серебренников: СК не установил, куда потрачены обналиченные средства проекта «Платформа» 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, утверждает, что в материалах его уголовного дела нет указаний, что деньги, выделенные на проект «Платформа», были украдены. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении Серебренникову домашнего ареста.
"Мы заканчиваем знакомиться с материалами дела. Даже показания Масляевой (Нина Масляева — главный бухгалтер «Седьмой студии» признала вину и дала показания на других фигурантов) не подтверждают, что мы что-то украли. По ее словам, перед запуском «Платформы» мы попросили помощи в обналичивании денежных средств, ведь если проводить операции безналично, то придется заплатить слишком много налогов, может не хватить средств на все проекты", — пояснил Серебренников.
Режиссер добавил, что все деньги пошли именно на проект, а его работники получали зарплату в кассе и расписывались за нее.
Как полагает следствие, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».