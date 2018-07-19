В Новосибирске по делу о мошенничестве предъявили обвинение организатору банды 

В Новосибирске предъявили обвинение по нескольким пунктам и двум статьям организатору банды по делу о мошенничестве, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
С 2013 по 2017 годы было совершено 62 преступления, ещё шесть пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Руководила преступной деятельностью 37-летняя женщина. Другие 12 участников — это лица в возрасте от 37 лет до 51 года. Они знакомились с малоимущими и заставляли их оформлять на себя кредиты, обещав, что все деньги будут выплачены в срок.
«Также они самостоятельно, используя поддельные документы, получали социальные выплаты», — рассказали в пресс-службе.
Организатор банды заключила досудебное соглашение.
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