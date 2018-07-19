В Новосибирске по делу о мошенничестве предъявили обвинение организатору банды

Новосибирске предъявили обвинение по нескольким пунктам и двум статьям организатору банды по делу о мошенничестве, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры

С 2013 по 2017 годы было совершено 62 преступления, ещё шесть пресекли сотрудники правоохранительных органов

Руководила преступной деятельностью 37-летняя женщина. Другие 12 участников — это лица в возрасте от 37 лет до 51 года. Они знакомились с малоимущими и заставляли их оформлять на себя кредиты, обещав, что все деньги будут выплачены в срок.

«Также они самостоятельно, используя поддельные документы, получали социальные выплаты», — рассказали в пресс-службе.

Организатор банды заключила досудебное соглашение.