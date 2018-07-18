Главу преступной группы будут судить в Новосибирске за хищение 18 млн рублей у банков и госорганизаций

Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении организатора преступной группы, похитившей более 18 млн рублей, в том числе у банков. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о совершении организованной группой 62 мошенничеств. Перед судом предстанет организатор преступной группы, которая, по версии следствия, с 2013 по 2017 год совершила хищения денежных средств ряда банковских учреждений и организаций путем обмана при получении кредитов и социальных выплат, в результате которых потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 18 млн рублей», — говорится в релизе.

Уточняется, что 37-летняя жительница Новосибирска, ранее не судимая, «в целях незаконного улучшения своего материального положения и получения стабильного дохода» создала организованную группу для совершения хищений и непосредственно руководила ею. Остальными 12 участниками преступной группы являлись мужчины и женщины в возрасте от 37 лет до 51 года.

Участники группы привлекали малоимущих граждан для оформления кредитов, сообщая им, что денежные средства по заключенным кредитным договорам будут выплачены (в действительности кредиты не погашались). Также фигуранты самостоятельно получали социальные выплаты, используя поддельные документы. Шесть преступлений участники группы не довели до конца в связи с пресечением их деятельности правоохранительными органами

Организатор преступной группы заключила досудебное соглашение. Ей предъявлено обвинение по статьям о групповом мошенничестве в крупном размере по предварительному сговору, о групповом мошенничестве при получении выплат, а также о покушении на мошенничество при получении выплат в крупном размере.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд Новосибирска.