Серебренников заявил, что следствие не располагает доказательствами его вины

Деятель культуры является подозреваемым по делу о хищениях в «Седьмой студии». Серебренников, выступая в зале суда, заявил, что, согласно версии следствия, он и его помощники украли обналиченные деньги, а затем в течение трех лет проводили на эти средства проект «Платформа». Режиссер подчеркнул, что даже показания главного бухгалтера «Седьмой студии» не свидетельствуют о его вине. Он добавил, что действительно просил помощи в обналичивании денег, поскольку при проведении безналичных операций приходится платить слишком большие налоги, передает РИА «Новости» . По словам Серебренникова, все средства пошли исключительно на проект, работники которого расписывались в кассе за получаемую зарплату. Это неполный текст новости