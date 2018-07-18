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Серебренников: материалы следствия не подтверждают, что мы что-то украли
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Серебренников: материалы следствия не подтверждают, что мы что-то украли 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Кирилл Серебренников, знакомясь с материалами дела о хищениях в «Седьмой студии», не нашел доказательств своей вины.
"По версии следствия, мы украли обналиченные деньги, а потом на них три года проводили проект «Платформа», — цитирует РИА «Новости» высказавшегося в зале суда Серебренникова, который заканчивает знакомиться с материалами дела.
"Даже показания Масляевой не подтверждают, что мы что-то украли. По ее словам, перед запуском «Платформы» мы попросили помощи в обналичивании денежных средств, ведь если проводить операции безналично, то придется заплатить слишком много налогов и может не хватить средств на все проекты", — пояснил Серебренников, имея в виду Нину Масляеву — экс-бухгалтера АНО «Седьмая студия», которая дала показания на других фигурантов дела.
Кирилл Серебренников признал, что не считает обналичивание денег чем-то хорошим, но упрекнул следствие за отсутствие расследования уплаты налогов или расходования обналиченных денег. «Говорят: если обналичили, значит, украли», — отмечает Серебренников.
Режиссер продолжает утверждать, что все выделенные из государственного бюджета деньги пошли именно на культурный проект, а его работники получали зарплату в кассе и расписывались за нее. В то же самое время следствие обвиняет Серебренникова и других фигурантов дела в хищении 133 млн руб.
Также фигурантами этого уголовного дела являются директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин.
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