Ещё
Должник из Новоорска за арест имущества грозился взорвать газовые баллоны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Должник из Новоорска за арест имущества грозился взорвать газовые баллоны 

ProOren 43 минуты назад
Фото: ProOren
За попытку описать в счет долга имущество судебные приставы чуть не поплатились жизнями.
Как сообщают в областном УФССП, мужчина договаривался с заказчиками о выполнении строительных работ, брал деньги с них деньги и исчезал, не выполнив своих обязательств. Таким образом ему удалось обмануть пять человек. Чтобы вернуть денежные средства, потерпевшие обратились в суд. Новотроицкий отдел судебных приставов возбудил на злоумышленника исполнительное производство и наложили арест на его имущество.
Общая сумма задолженности мужчины перед заказчиками составила 400 тыс. рублей, однако он не торопился ее погашать. Тогда судебные приставы наведались к нему домой, чтобы изъять имущество в счет уплаты долга. Должник стал всячески препятствовать работе специалистов и пригрозил взорвать пропановые баллоны, находящиеся в доме. Тогда приставы вызвали на место сотрудников оперативных служб.
В итоге дебошира повязали оперативники, а арестованное имущество передали на реализацию. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении на мужчину уголовного дела за угрозу убийства.
ProOren: последние новости
Оренбургский бизнесмен уклонялся от уплаты 17 млн рублей налогов Оренбуржец заплатит 5 тыс рублей за самовольное подключение к электросетям Завкафедрой биохимии ОрГМУ за фиктивные оценки получил два года тюрьмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии279
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Финалистку Missis World Russia забили молотком61
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Рублю предсказали обвал60
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение