Должник из Новоорска за арест имущества грозился взорвать газовые баллоны

За попытку описать в счет долга имущество судебные приставы чуть не поплатились жизнями.

Как сообщают в областном УФССП, мужчина договаривался с заказчиками о выполнении строительных работ, брал деньги с них деньги и исчезал, не выполнив своих обязательств. Таким образом ему удалось обмануть пять человек. Чтобы вернуть денежные средства, потерпевшие обратились в суд. Новотроицкий отдел судебных приставов возбудил на злоумышленника исполнительное производство и наложили арест на его имущество.

Общая сумма задолженности мужчины перед заказчиками составила 400 тыс. рублей, однако он не торопился ее погашать. Тогда судебные приставы наведались к нему домой, чтобы изъять имущество в счет уплаты долга. Должник стал всячески препятствовать работе специалистов и пригрозил взорвать пропановые баллоны, находящиеся в доме. Тогда приставы вызвали на место сотрудников оперативных служб.

В итоге дебошира повязали оперативники, а арестованное имущество передали на реализацию. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении на мужчину уголовного дела за угрозу убийства.