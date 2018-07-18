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В Краснодаре отца и сына осудят по обвинению в убийстве родственника
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В Краснодаре отца и сына осудят по обвинению в убийстве родственника 

АиФ — Юг 26 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Тимашевский межрайонный следственным отделом СКР по краю завершил расследование уголовного дела. 53-летний мужчина и его 25-летий сын обвиняются в убийстве 33-летнего брата последнего по материнской линии.
Установлено, что между обвиняемыми и погибшим сложились неприязненные отношения. Причиной тому стал длительный конфликт из-за раздела имущества. В связи с этим, у фигурантов дела возник преступный замысел. Они решили убить родственника.
По версии следствия, 5 июня 2017 года, действуя по составленному плану, 25-летний обвиняемый договорился о встрече с братом по телефону, сообщив о месте. Преступная пара направилась в лесополосу при въезде в село Большой Бейсуг Брюховецкого района и там оставил свой автомобиль. Обвиняемый поджидал брата на обочине дороги. После того, как мужчина приехал на встречу, он сел на заднее сиденье его автомобиля. Второй фигурант, 53-летний, подбежал к автомобилю и выстрелил из самодельного огнестрельного оружия, заряженного изготовленными им же боеприпасами, в голову водителя.
«Сидевший на заднем пассажирском сиденье соучастник, стал наносить удары ножом по телу пострадавшего. Потерпевшему как-то удалось покинуть автомобиль. Но злоумышленники догнали его и нанесли свыше 25 ножевые ранения тела. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. 29 июня 2017 года его родственников задержали в Ростовской области», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Дело отправлено в суд.
Напомним, в Выселковском районе мужчина без определенного места жительства хотел убить камнем пенсионерку, его ждет суд.
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