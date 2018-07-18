10 миллионов ущерба: в Башкирии депутат незаконно добывал ПГС

Депутата Стерлитамакского района подозревают в незаконном предпринимательстве и в краже, совершенной в особо крупном размере.

По версии следствия, весной 2016 года дочь чиновника арендовала у комитета по имущественным отношениям земельный участок площадью полторы тысячи квадратных метров, предназначенный для сельскохозяйственного использования.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего

Но вместо того, чтобы использовать земли по назначению, депутат организовал на них добычу песчано-гравийной смеси, которую впоследствии продавал через различные частные предприятия.

— В результате указанных преступных действий Министерству природопользования и экологии РБ причинен ущерб на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, — рассказали в следственном комитете республики.

А вчера, 17 июля, чиновника задержали. По месту его жительства и работы, а также по месту жительства его родственников проведены обыски. Кроме того, провели обыски по месту жительства и работы двух должностных лиц из числа руководства местного отдела полиции.