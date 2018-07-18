Экс-зам директора ФСИН РФ похитил из федерального бюджета 263 миллиона рублей — СК РФ

В общей сложности обвиняемому удалось похитить 263 миллиона рублей из федерального бюджета.

Экс-заму вменяется преступный сговор с целью хищения денег, выделяемых для обеспечения обувью ФСИН России. Для этого, Коршунов и его сообщник, владелец компании «Даце Групп» Смбат Арутюнян, создали видимость, что обувь производится в рамках государственного контракта.

В общей сложности, похитить таким образом им удалось 263 миллиона рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Напомним, ранее в отношении заместителя руководителя ФСИН Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.