Директору МУПа вынесли приговор за гибель пятерых человек

Директор МУПа, по вине которого в апреле 2017 года отравились угарным газом пять человек, приговорен к четырем годам условно, сообщает пресс-служба регионального СК.

К трагедии привел тот факт, что в жилом доме дымоход засорился строительным мусором. В итоге 26 апреля пять человек, включая пятилетнего мальчика, погибли от отравления угарным газом.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В ходе следствия было установлено, что глава предприятия не организовал должным образом проверку тяги в дымовентиляционных каналах жилого дома.

44-летнему мужчине был вынесен приговор в виде лишения свободы условно сроком на четыре года с испытательным сроком четыре года.