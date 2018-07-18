Директору МУПа в Краснознаменске вынесли приговор по делу об отравлении газом пятерых человек

В Краснознаменске директора МУПа приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года по уголовному делу об отравлении газом пятерых человек, включая ребёнка. Об этом «Клопс» сообщила старший помощник руководителя регионального СКР Наталья Гацко.

Как установлено следствием и судом, руководитель предприятия должным образом не организовал проверку тяги в дымовентиляционных каналах дома. В результате дымоход засорился строительным мусором, что привело отсутствию тяги.

"Допущенные нарушения привели к гибели 26 апреля 2017 года от отравления угарным газом пяти жильцов дома из двух соседних квартир: мужчины 35-ти, его сестры 26-ти лет и её пятилетнего сына, а также 88-летнего мужчины и 63-летней женщины", — отметила Гацко.

При вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие у осуждённого малолетнего ребёнка.

В ходе предварительного следствия мужчина признал себя виновным в преступлении. В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.