115 лет зоны дали банде цыган из Искитима 

В апреле 2016 года было совершено преступление в Искитиме — рядом с магазином «Магеллан» четверо цыган напали на местного 37-летнего предпринимателя Павла Орлова, которому нанесли несколько ударов ножом. Вскоре главный виновник был задержан и осужден на пять лет. Но за осужденного цыгана решил вступиться старший брат. Он встретился с потерпевшим Орловым и обвинил в том, что его родственник оказался в тюрьме. «Стрелка» закончилась конфликтом. Подавать заявление на угрозы ранее судимый Павел Орлов не стал, решив, что это «не по понятиям» и решил разобраться сам.
В ночь на 27 декабря 2016 года в Искитиме бандиты устроили погоню на «Мерседесе», настигли его автомобиль во дворе жилых многоэтажек. Когда же они заметили на пассажирском сидении незнакомца, то решили «убрать» и его как ненужного свидетеля. Из-за того, что злоумышленники стреляли из ружья «ИЖ» по беглецам, водитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованной машиной. Павел Орлов и его товарищ выскочили из «Мерседеса» и бросились наутек. Другу Орлова удалось скрыться, а вот самому Павлу нет. Его догнали и добили ножами.
«Жители Новосибирской области признаны судом виновными в совершении ряда преступлений против жизни и собственности, — говорит представитель СУ СКР по региону Михаил Третьяков. — Все шестеро обвинялись в убийстве и покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества. А в октябре 2017 года главарь преступной группы совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней жительницы Искитима».
Кроме того, в начале декабря 2016 года двое из членов банды, находясь в баре «Пегас» Прокопьевска, с применением оружия и ножей совершили покушение на двух местных жителей в ходе возникшего конфликта. «Потерпевших спасли посетители бара, вмешавшиеся в потасовку. Они перекрыли злоумышленникам выход из помещения, куда скрылись раненые, и вызвали медиков, — говорит Третьяков. — Приговором Новосибирского областного суда двум членам преступной группы назначено наказание в виде 20-ти и 23-х лет лишения свободы в колонии особого режима. Остальные четверо получили 17, 18, 18 и 19 лет „строгача“.