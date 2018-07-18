115 лет зоны дали банде цыган из Искитима

В апреле 2016 года было совершено преступление в Искитиме — рядом с магазином «Магеллан» четверо цыган напали на местного 37-летнего предпринимателя Павла Орлова , которому нанесли несколько ударов ножом. Вскоре главный виновник был задержан и осужден на пять лет. Но за осужденного цыгана решил вступиться старший брат. Он встретился с потерпевшим Орловым и обвинил в том, что его родственник оказался в тюрьме. «Стрелка» закончилась конфликтом. Подавать заявление на угрозы ранее судимый Павел Орлов не стал, решив, что это «не по понятиям» и решил разобраться сам.

В ночь на 27 декабря 2016 года в Искитиме бандиты устроили погоню на «Мерседесе», настигли его автомобиль во дворе жилых многоэтажек. Когда же они заметили на пассажирском сидении незнакомца, то решили «убрать» и его как ненужного свидетеля. Из-за того, что злоумышленники стреляли из ружья «ИЖ» по беглецам, водитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованной машиной. Павел Орлов и его товарищ выскочили из «Мерседеса» и бросились наутек. Другу Орлова удалось скрыться, а вот самому Павлу нет. Его догнали и добили ножами.

«Жители Новосибирской области признаны судом виновными в совершении ряда преступлений против жизни и собственности, — говорит представитель СУ СКР по региону Михаил Третьяков . — Все шестеро обвинялись в убийстве и покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества. А в октябре 2017 года главарь преступной группы совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней жительницы Искитима».