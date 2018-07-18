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Серебренников сделал заявление по обвинению в хищении
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Серебренников заявил, что у следствия нет доказательств его вины 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Кирилл Серебренников утверждает, что у следствия нет доказательств хищений в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По версии следствия, мы украли обналиченные деньги, а потом на них три года проводили проект "Платформа". Мы заканчиваем знакомиться с материалами дела. Даже показания Масляевой (Нина Масляева — главный бухгалтер "Седьмой студии" признала вину и дала показания на других фигурантов — ред.) не подтверждают, что мы что-то украли. По ее словам, перед запуском "Платформы" мы попросили помощи в обналичивании денежных средств, ведь если проводить операции безналично, то придется заплатить слишком много налогов и может не хватить средств на все проекты", — пояснил Серебренников.
Он отметил, что не считает обналичивание денег чем-то хорошим, но упрекнул следствие, что оно не расследует уплату налогов или расходование обналиченных денег. "Говорят: если обналичили, значит, украли", — заявил Серебренников.
Режиссер пояснил, что все деньги пошли именно на проект, а его работники получали зарплату в кассе и расписывались за нее.
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.
Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
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