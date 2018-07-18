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Калининградская таможенная служба обнаружила крупную партию наркотиков из Германии
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Калининградская таможенная служба обнаружила крупную партию наркотиков из Германии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как пишут «Невские новости», в минувший вторник, 17 июля, таможенники и представители МВД России задержали крупную партию наркотиков из Германии. Также сообщается, что отдел по борьбе с контрабандой наркотических веществе в течение года держал под наблюдением преступников. При поддержке сотрудников МВД таможенники воспрепятствовали поставке наркотиков. В результате было задержано четыре участника опасно преступной группировки (ОПГ). Вместе с тем, у них конфисковали крупную партию наркотических веществ. На данный момент по факту преступления на правонарушителей заведены уголовные дела по разным статьям Уголовного кодекса РФ. Им грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Кроме того, сотрудники таможенной службы на посту МАПП Мамоново-2 остановили главу данной ОПГ, который и организовал канал сбыта наркотиков. Он вез запрещенные вещества в пластиковой канистре. Мужчина направлялся в Калининградскую область из Польши.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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