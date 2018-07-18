Полицейского обвинили в убийстве экс-супруги

В Челябинске полицейского подозревают в убийстве бывшей супруги

Как сообщает местное агентство Chelyabinsk.ru, в Челябинске месяц назад пропала местная жительница, которая 18 июня ушла из дома, собираясь, со слов родственников, заехать в гараж к бывшему мужу-полицейскому.

По данным следствия, вечером 18 июня житель Челябинска в одном из гаражных кооперативов города совершил убийство 36-летней женщины, после чего вывез ее тело в район села Миасское и закопал.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")… По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследуется в Тракторозаводском районе города Челябинска

Следствием также устанавливается мотив совершения преступления, добавляется в сообщении.