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Полицейского обвинили в убийстве экс-супруги
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В Челябинске полицейского подозревают в убийстве бывшей супруги 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Подозреваемого в убийстве женщины, пропавшей еще 18 июня, задержали в Челябинске, он арестован, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщает местное агентство Chelyabinsk.ru, в Челябинске месяц назад пропала местная жительница, которая 18 июня ушла из дома, собираясь, со слов родственников, заехать в гараж к бывшему мужу-полицейскому.
По данным следствия, вечером 18 июня житель Челябинска в одном из гаражных кооперативов города совершил убийство 36-летней женщины, после чего вывез ее тело в район села Миасское и закопал.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")… По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследуется в Тракторозаводском районе города Челябинска
Следствием также устанавливается мотив совершения преступления, добавляется в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону, в отношении данного сотрудника челябинской полиции оперативно-розыскной частью управления собственной безопасности ГУМВД России по области проведена служебная проверка. По результатам проверки полицейский будет уволен по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, уточнили в пресс-службе. Также в полиции добавили, что в отношении руководителей данного сотрудника будут приняты строгие меры дисциплинарного характера.
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