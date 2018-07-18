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В Россию экстрадировали члена банды Басаева, причастного к серии терактов
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В Россию экстрадировали члена банды Басаева, причастного к серии терактов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИЗ СЛОВАКИИ В РОССИЮ ЭКСТРАДИРОВАН ЧЛЕН БАНДЫ БАСАЕВА АСЛАН ЯНДИЕВ, ПРИЧАСТНЫЙ К СЕРИИ РЕЗОНАНСНЫХ ТЕРАКТОВ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 2006 ГОДА — ФСБ РФ
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