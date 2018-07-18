Хоккеиста обвинили в расстреле первых полицейских

Новосибирске начался суд по делу 35-летнего профессионального хоккеиста Романа Л.. Последнее время мужчина играл за один из хоккейных клубов Куйбышева

Спортсмена обвиняют в трех преступлениях: избиении до смерти молодого человека на улице Киевской в 2006 году, вооруженное нападение на наряд полиции в 2013 году на улице Столетова, в результате которого один из полицейских был убит, а второй тяжело ранен. И третий преступный эпизод — хранение и ношение огнестрельного оружия, которое, кстати, до сих пор не нашли.

В ночь на 21 марта 2013 года в Калининском районе Новосибирска, у дома №2/1 на улице Столетова, пеший патруль патрульно-постовой службы полиции из двух человек был обстрелян неустановленным преступником. 20-летний младший сержант полиции Виктор Кабак от полученного ранения в сердце скончался в больнице. В ходе перестрелки с преступником огнестрельное ранение также получил второй сотрудник Алан Алспаев. Он бросился за преступником, но тот открыл огонь. Пистолет злоумышленника дал осечку. Но когда погоня подходила к развязке, вновь раздался выстрел. На этот раз оружие убийцы сработало — пуля калибра 9,8 мм попала полицейскому Алану Алспаеву в живот. Стрелок решил, что оба сотрудника полиции мертвы и скрылся. Почти пять лет дерзкий расстрел полицейских оставался нераскрытым. Раненый Алан Алспаев подлечился, но не смог помочь коллегам — лица стрелка он почти не разглядел — темно было.

Погибший полицейский Виктор Кабак

Хоккеиста Романа Л. задержали за избиение молодого человека под аркой дома по улице Киевской в 2006 году. Тогда стенка на стенку сошлись несколько парней. Причина конфликта неизвестна, но силы оказались неравны. Одна компания парней побежала, другая рванула следом. Под аркой один из беглецов поскользнулся и упал. На него стремительно налетели пять человек с бейсбольной битой и кастетом. Расправа была короткой. В больнице парень умер от множественных переломов костей черепа. Через 12 лет за это преступление арестовали хоккеиста Романа Л. На него вышли, благодаря показанию двух «секретных лиц». При этом «сексоты» уверяют, что у Романа в момент расправы не было ни биты, ни кастета, но он «пинал ногами», а значит, причастен. Других обвиняемых в избиении на улице Киевской следствию найти не удалось.

Фоторобот убийцы

Примечательно, что на задержание Романа Л. выехали сразу 20 бойцов ОМОН в масках, которые заявили, что хоккеист оказал активное сопротивление.

«Раненый в 2013 году сотрудник полиции Алан Алспаев через пять лет вспомнил и узнал моего подзащитного, заявив, что именно Роман — тот самый стрелок с улицы Столетова, — говорит адвокат подсудимого Иван Бурдинский. — Никаких других доказательств до задержания моего клиента в деле не было. Все улики появились неожиданно и уже после его ареста. Следствие уверяет, что Роман все эти годы был в розыске. Но ведь он играл в хоккей! Выступал за команду, его даже по телевизору показывали».

Однако старший прокурор отдела гособвинителей региональной прокуратуры Ирина Балаганская уверена в виновности Романа Л. «В материалах дела есть неопровержимые улики, подтверждающие вину. Есть показания свидетелей, потерпевшего и результаты экспертиз, — говорит Ирина Васильевна. — Сотрудников полиции он расстрелял, испытывая особую личную неприязнь».

Старший прокурор отдела гособвинителей региональной прокуратуры Ирина Балаганская

Почему ранее несудимый спортсмен-хоккеист ненавидел всех полицейских — непонятно. Сам Роман Л. вину не признает, называя ситуацию произволом и беспределом. «Вы посмотрите на фоторобот, сделанный по словам потерпевшего сотрудника полиции. И посмотрите на меня, — кричал журналистам из клетки в зале суда хоккеист. — Неужели не видно разницы? Настоящий убийца полицейских сейчас ходит по городу и, вероятно, планирует новые преступления».

Место убийства полицейских