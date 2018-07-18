Прокуратура Ленобласти нашла более ста нарушений при проведении капремонта

Прокуратура Ленинградской области нашла более ста разнообразных нарушений при исполнении программы капремонта в разных районах региона.

Как сообщает пресс-служба областной Прокуратуры, претензии в первом полугодии 2018 года были ко всем районам Ленобласти, к Фонду капремонта и его подрядным организациям, которые занимаются непосредственно работами на объектах.

В частности в рамках надзорных мероприятий выявлено более 100 нарушений закона, возбуждено 54 дела об административных правонарушениях, возбуждено одно уголовное дело и еще одно готовится к возбуждению.