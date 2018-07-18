Ещё
Оскорблявшего врачей «скорой помощи» и полицейских мужчину задержали на востоке столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оскорблявшего врачей «скорой помощи» и полицейских мужчину задержали на востоке столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина хулиганит по адресу: улица 3-я Парковая, дом 33.
Полицейские задержали на востоке Москвы мужчину, который оскорблял членов бригады «скорой помощи» и сотрудников правоохранительных органов.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 16 июля. В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина хулиганит и оскорбляет наряд «скорой помощи» по адресу: улица 3-я Парковая, дом 33.
— По указанному адресу вместе с 10-летним сыном находился 42-летний гражданин, который нецензурно выражался в адрес врачей «скорой помощи». На замечания прибывших сотрудников МВД гражданин не реагировал, начав оскорблять и их тоже, — пояснил сотрудник правоохранительных органов.
По его словам, за происходящим наблюдал малолетний ребенок хулигана. Чтобы утихомирить ругающегося мужчину, полицейские решили доставить его вместе с ребенком в отдел, однако хулиган оказал сопротивление. В результате полицейским пришлось применить наручники. По данному факту организована проверка, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Вечерняя Москва: последние новости
Режиссер Кирилл Серебрянников должен до 1 сентября ознакомиться с материалами уголовного дела Суд арестовал генерала Дрыманова на два месяца Следственный комитет дважды отказывался возбуждать дело в отношении Дрыманова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии279
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Финалистку Missis World Russia забили молотком61
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Рублю предсказали обвал60
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение