Оскорблявшего врачей «скорой помощи» и полицейских мужчину задержали на востоке столицы

В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина хулиганит по адресу: улица 3-я Парковая, дом 33.

Полицейские задержали на востоке Москвы мужчину, который оскорблял членов бригады «скорой помощи» и сотрудников правоохранительных органов

Инцидент произошел вечером в понедельник, 16 июля. В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина хулиганит и оскорбляет наряд «скорой помощи» по адресу: улица 3-я Парковая, дом 33.

— По указанному адресу вместе с 10-летним сыном находился 42-летний гражданин, который нецензурно выражался в адрес врачей «скорой помощи». На замечания прибывших сотрудников МВД гражданин не реагировал, начав оскорблять и их тоже, — пояснил сотрудник правоохранительных органов.