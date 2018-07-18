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В Выселковском районе мужчина хотел сознательно убить камнем пенсионерку
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В Выселковском районе мужчина хотел сознательно убить камнем пенсионерку 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Следственный отдел по Выселковскому району СКР по краю завершил расследование уголовного дела. Мужчина 33 лет без определенного места жительства обвиняется в покушении на убийство 79-летней местной жительницы из хулиганских побуждений.
По версии следствия, 4 апреля 2018 года в станице Ирклиевской обвиняемый на улице Суворова встретил незнакомую ему пожилую женщину. Подняв камень с дороги, злоумышленник без повода и причин ударил пенсионерку в затылок, от чего пострадавшая упала на землю.
«Между тем, довести преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, обвиняемому не удалось, так как его действия были пресечены прохожими», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемый признан вменяемым.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в Краснодаре перед судом предстанет преступная группировка за банковские махинации.
АиФ — Юг: последние новости
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