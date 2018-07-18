В Выселковском районе мужчина хотел сознательно убить камнем пенсионерку

Следственный отдел по Выселковскому району СКР по краю завершил расследование уголовного дела. Мужчина 33 лет без определенного места жительства обвиняется в покушении на убийство 79-летней местной жительницы из хулиганских побуждений.

По версии следствия, 4 апреля 2018 года в станице Ирклиевской обвиняемый на улице Суворова встретил незнакомую ему пожилую женщину. Подняв камень с дороги, злоумышленник без повода и причин ударил пенсионерку в затылок, от чего пострадавшая упала на землю.

«Между тем, довести преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, обвиняемому не удалось, так как его действия были пресечены прохожими», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемый признан вменяемым.

Уголовное дело направлено в суд.