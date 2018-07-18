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Нерадивую мать из Петровского района будут судить за жестокое обращение с тремя детьми
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Нерадивую мать из Петровского района будут судить за жестокое обращение с тремя детьми 

САРАТОВ24 15 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию троих несовершеннолетних детей. Это установила Петровская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о защите детей от жестокого обращения. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 38-летняя жительница Петровского района воспитывала детей 2004, 2010 и 2016 года рождения. Однако, длительное время она не заботилась о физическом и нравственном развитии своих детей, не предоставляла им надлежащего ухода, содержала в антисанитарных условиях, угрожающих здоровью. Что является проявлениями жестокости по отношению к малолетним.
"По материалам прокурорской проверки дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — рассказали в ведомстве.
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