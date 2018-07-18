Нерадивую мать из Петровского района будут судить за жестокое обращение с тремя детьми

Женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию троих несовершеннолетних детей. Это установила Петровская межрайонная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о защите детей от жестокого обращения. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 38-летняя жительница Петровского района воспитывала детей 2004, 2010 и 2016 года рождения. Однако, длительное время она не заботилась о физическом и нравственном развитии своих детей, не предоставляла им надлежащего ухода, содержала в антисанитарных условиях, угрожающих здоровью. Что является проявлениями жестокости по отношению к малолетним. "По материалам прокурорской проверки дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — рассказали в ведомстве.