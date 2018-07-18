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В ГУ МВД России по Пермскому краю поступила благодарность от жителя Чердынского района
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В ГУ МВД России по Пермскому краю поступила благодарность от жителя Чердынского района 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В адрес начальника краевого МВД генерал-майора полиции Михаила Давыдова поступило обращение от жителя Чердынского района. Мужчина в своем письме выражает благодарность руководству и сотрудникам отдела МВД России по Чердынскому району, которые оперативно раскрыли кражу его имущества.
У потерпевшего из арендованного им служебного помещения была похищена электродрель. После того как заявитель обратился в полицию, оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и его местонахождение, после чего обнаружили и изъяли у него похищенный инструмент. В настоящее время электродрель возвращена законному владельцу.
— Желаю всем сотрудникам чердынской полиции крепкого здоровья, хорошего настроения и дальнейших успехов в их нелегкой службе, — подытожил в своем обращении мужчина.
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