На Ставрополье банда жуликов обманула банки на 6 миллионов рублей

Следователи узнали, что банда брала кредиты в коммерческих банках под предлогом покупки пластиковых окон и дверей. При этом они подавали в кредитные учреждения фальшивые документы с ложными сведениями о доходе, месте работы и регистрации заёмщиков. За год им удалось ввести в заблуждение сотрудников шести банков и присвоить таким способом около 6 миллионов рублей.