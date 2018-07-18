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На Ставрополье банда жуликов обманула банки на 6 миллионов рублей
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На Ставрополье банда жуликов обманула банки на 6 миллионов рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Четверо мошенников обманули банки Ставрополья на 6 миллионов рублей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи узнали, что банда брала кредиты в коммерческих банках под предлогом покупки пластиковых окон и дверей. При этом они подавали в кредитные учреждения фальшивые документы с ложными сведениями о доходе, месте работы и регистрации заёмщиков. За год им удалось ввести в заблуждение сотрудников шести банков и присвоить таким способом около 6 миллионов рублей.
Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении четырёх жителей Ставропольского края, и вскоре они предстанут перед судом в Пятигорске за участие в преступном сообществе и мошенничество.
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