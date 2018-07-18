В Краснодарском крае бомж на улице напал на 79-летнюю женщину

Краснодар . 18 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел весной этого года в Выселковском районе.

По версии следствия, 4 апреля 33-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства, шел по одной из улиц станицы Ирклиевской. По словам подозреваемого, внезапно у него возник умысел убить человека, физически слабее его. В этот момент навстречу злоумышленнику шла 79-летняя местная жительница, с которой бомж ранее не был знаком.

Вооружившись природным камнем, злоумышленник подошел к пенсионерке и без повода и причин нанес ей один удар в затылок, от которого пострадавшая упала на землю, — рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю

Неадекватного мужчину остановили прохожие, не дав ему завершить преступный умысел. Хулиган был задержан. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В отношении 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.