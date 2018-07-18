В Оренбурге директор строительной фирмы скрыл от налоговой 17 млн

Оренбурге суд обязал директора строительной компании возместить ущерб, причиненный налоговым преступлением, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ответчик с 2011-2013 года уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму около 17 млн рублей. Уголовного наказания ему удалось избежать из-за истечения сроков давности: в 2017 году дело было прекращено. Однако это не исключило ответственности за причиненный материальный ущерб.