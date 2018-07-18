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В Оренбурге директор строительной фирмы скрыл от налоговой 17 млн
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В Оренбурге директор строительной фирмы скрыл от налоговой 17 млн 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге суд обязал директора строительной компании возместить ущерб, причиненный налоговым преступлением, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ответчик с 2011-2013 года уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму около 17 млн рублей. Уголовного наказания ему удалось избежать из-за истечения сроков давности: в 2017 году дело было прекращено. Однако это не исключило ответственности за причиненный материальный ущерб.
Прокурор потребовал взыскания деньги в казну РФ. Его исковые требования удовлетворены.
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