Интерпол объявил в розыск уроженца Челябинска, подозреваемого в бандитизме

Международная организация уголовной полиции объявила в розыск 49-летнего уроженца Челябинска Александра Мухомедьянова, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на сайт Интерпола . Кроме того, мужчина значится как особо опасный преступник на сайте МВД России.

Мухомедьянов подозревается в грабеже, совершённом организованной группой в особо крупном масштабе. Челябинцу также вменяют статью «Бандитизм». По данным правоохранителей, он является создателем вооруженной группировки, которая организовывала нападения на людей и юридические организации.

Ориентировка содержит фотографию преступника. Из особых примет указан лишь цвет волос — тёмный.