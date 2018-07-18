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Интерпол объявил в розыск уроженца Челябинска, подозреваемого в бандитизме
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Интерпол объявил в розыск уроженца Челябинска, подозреваемого в бандитизме 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
Международная организация уголовной полиции объявила в розыск 49-летнего уроженца Челябинска Александра Мухомедьянова, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на сайт Интерпола. Кроме того, мужчина значится как особо опасный преступник на сайте МВД России.
Мухомедьянов подозревается в грабеже, совершённом организованной группой в особо крупном масштабе. Челябинцу также вменяют статью «Бандитизм». По данным правоохранителей, он является создателем вооруженной группировки, которая организовывала нападения на людей и юридические организации.
Ориентировка содержит фотографию преступника. Из особых примет указан лишь цвет волос — тёмный.
Отметим, что некий Александр Мухомедьянов известен в криминальных кругах Челябинской области под кличкой «Муха». Он являлся партнёром предпринимателя, выигравшего в конце 90-х годов конкурс на разработку шлакоотвалов металлургического завода в Златоусте. На протяжении длительного времени в городе ведётся борьба между различными хозяйствующими субъектами за эти отвалы.
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