В Адыгее будут судить участников разбойного нападения на магазин

Прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 20-летних жителей Майкопа и Ставропольского края «По версии следствия, в январе 2018 года злоумышленники с целью завладения выручкой совершили нападение на магазин в Майкопе, в ходе которого причинили тяжкий вред здоровью сторожа», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее Уголовное дело направлено в суд. В соответствии с санкцией ч.4 ст.162 УК РФ обвиняемым грозит наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.