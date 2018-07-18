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В Адыгее будут судить участников разбойного нападения на магазин
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Умер солист группы «Доктор Ватсон»

В Адыгее будут судить участников разбойного нападения на магазин 

АиФ Адыгея 35 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 20-летних жителей Майкопа и Ставропольского края.
«По версии следствия, в январе 2018 года злоумышленники с целью завладения выручкой совершили нападение на магазин в Майкопе, в ходе которого причинили тяжкий вред здоровью сторожа», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Уголовное дело направлено в суд.
В соответствии с санкцией ч.4 ст.162 УК РФ обвиняемым грозит наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
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