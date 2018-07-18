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Подозреваемый в убийстве матери и дочери в Карталах задержан
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Подозреваемый в убийстве матери и дочери в Карталах задержан 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Всего 10 суток понадобилось южноуральским полицейским, чтобы раскрыть жестокое убийство матери и дочери в городе Карталы, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области.
Утром седьмого июля 2018 года в квартире одного из домов города были обнаружены тела 46-летней женщины и ее 16-летней дочери с множественными ножевыми ранениями грудной клетки. Сразу же следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — умышленное убийство двух и более лиц. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями, следователями-криминалистами следственного управления по Челябинской области, а так же помощи коллег из главного управления криминалистики, криминалистического центра Следственного комитета Российской Федерации, сотрудниками регионального управления МВД России был установлен 39-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления.
Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются мотивы жестокого убийства. Обвиняемому грозит до 25 лишения свободы.
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