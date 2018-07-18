Женщину, продавшую таблетки для похудения, осудили в Нижнем Новгороде

Сормовский районный суд вынес приговор 25-летней жительнице Нижнего Новгорода, признанной виновной в незаконном обороте сильнодействующих веществ и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в 2017 году 25 летняя нижегородка разместила на своей странице в социальной сети рекламу о продаже таблеток для снижения массы тела, зная, что в их составе содержится сильнодействующее вещество сибутармин. После чего неоднократно их приобретала.

В свое пользование она получила банковскую карту, оформленную на чужое лицо. Затем нижегородка сообщила номер карты потенциальной покупательнице таблеток, которая со своего счета перечислила ей 2600 рублей.

После этого злоумышленница с помощью сервиса «мобильный банк», перечислила поступившие деньги, приобретенные в результате совершения ею преступления, на счет банковской карты, оформленной на имя ее матери в качестве безвозмездной материальной помощи.

Суд признал нижегородку виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 50 тысяч рублей.