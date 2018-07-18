Пропавшую челябинку нашли мёртвой в лесу, под подозрением бывший муж-полицейский

Челябинку Алину Галимжанову, пропавшую месяц назад после поездки в гараж с бывшим мужем, нашли убитой в лесном массиве. Об этом 74.ru сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Под подозрением — экс-супруг 36-летней женщины, сотрудник полиции. Мотив совершения преступления выясняет следствие.

Родственники и друзья искали Алину целый месяц

— 41-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уголовное дело возбуждено и расследуется в Тракторозаводском районе Челябинска , — сообщил представитель регионального управления Следственного комитета Александр Скорик . — По версии следствия, в вечернее время 18 июня обвиняемый в одном из гаражных кооперативов областного центра совершил убийство 36-летней женщины, а после вывез её тело в район села Миасское и закопал. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливается мотив совершения преступления.

Женщина ушла из дома в районе северо-востока 18 июня. Как тогда рассказали родственники челябинки, в этот день она должна была встретиться со своей родной сестрой. Перед этим Алина собиралась заехать с бывшим мужем в гараж — там протекла крыша, и ей надо было забрать оттуда какие-то свои вещи. Затем девушка пропала на целый месяц.

Первый, к кому обратились с вопросами о пропавшей, был именно её бывший муж — сотрудник полиции. Он заверил, что после встречи с ним Алина вышла из машины и пошла домой. Но на днях её тело было обнаружено в лесном массиве в пригороде. И, по информации источников 74.ru, место захоронения оперативникам показал именно экс-супруг девушки.

— В отношении данного сотрудника полиции оперативно-разыскной частью управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проведена служебная проверка, — рассказали региональном полицейском главке. — По её результатам полицейский будет уволен по отрицательным мотивам и привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, строгие меры дисциплинарного характера будут приняты в отношении его руководителей.

Родственники Алины общаться с журналистами не захотели — лишь подтвердили факт гибели девушки.

— Им сложно, они ещё вчера отрицали произошедшее. И их легко понять — в такое просто не хочется верить, — рассказала 74.ru подруга погибшей Екатерина. — Отрабатывается версия, что Алину убил бывший муж. Я не знаю, что он за человек, никогда его не видела. Родственники говорят, что он ревнивый. Но мне Алина на бывшего мужа ни разу не жаловалась — кто знает, что в семьях происходит? Очень много непонятного и странного во всём этом.

У погибшей осталась дочь-подросток. После пропажи матери 13-летняя девочка живёт у бабушки.