Тюменка обвинила участкового в побоях из-за нежелания воспитывать ребенка

Жительницу села Онуфриево Исетского района судят за ложный донос на сотрудника полиции. Женщина обвиняла в применении к ней насилия участкового, заподозрившего ее в неисполнении родительских обязанностей.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ («заведомо ложный донос о совершении преступления с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

«В начале июня 2018 года обвиняемая, имея намерения на привлечение к уголовной ответственности сотрудника полиции, который проводил в отношении женщины административное расследование по факту ненадлежащего исполнения ею родительских прав, находясь в кабинете Ялуторовского межрайонного следственного отдела, сообщила следователю заведомо ложные сведения о применении к ней насилия участковым уполномоченным МО МВД России «Ялуторовский», — поясняют в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки, организованной после обращения женщины, следователи выяснили, что ее заявление не соответствует действительности.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд», — отмечают в ведомстве.