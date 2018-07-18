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Тюменка обвинила участкового в побоях из-за нежелания воспитывать ребенка
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Тюменка обвинила участкового в побоях из-за нежелания воспитывать ребенка 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительницу села Онуфриево Исетского района судят за ложный донос на сотрудника полиции. Женщина обвиняла в применении к ней насилия участкового, заподозрившего ее в неисполнении родительских обязанностей.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ («заведомо ложный донос о совершении преступления с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).
«В начале июня 2018 года обвиняемая, имея намерения на привлечение к уголовной ответственности сотрудника полиции, который проводил в отношении женщины административное расследование по факту ненадлежащего исполнения ею родительских прав, находясь в кабинете Ялуторовского межрайонного следственного отдела, сообщила следователю заведомо ложные сведения о применении к ней насилия участковым уполномоченным МО МВД России «Ялуторовский», — поясняют в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки, организованной после обращения женщины, следователи выяснили, что ее заявление не соответствует действительности.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд», — отмечают в ведомстве.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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