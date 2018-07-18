«Мавроди из Челябинска» украли у жителей Зауралья 120 миллионов

По версии следствия, в 2005 году муж с женой открыли в Кургана финансовую компанию «Европа-Бизнес». Фирма работала по принципу «финансовой пирамиды». Мошенники устраивали семинары и индивидуальные собеседования, на которых, используя методы скрытого психологического воздействия, убеждали клиентов отдать им деньги.

«Обвиняемые создавали у приглашенных лиц впечатление о выгодности вступления в общество и вложении крупных сумм денежных средств в инвестирование якобы прибыльных финансовых проектов», — отметили в прокуратуре.

В «Европу-Бизнес» южноуральцам удалось завлечь более 360 жителей Курганской области. Введенные в заблуждение зауральцы передавали в кассу компании от 10 тысяч до 6 миллионов рублей, а после перезаключали договоры инвестирования, надеясь получить большую выгоду.

Таким образом за пять лет супруги из Челябинска похитили более 120 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курганский городской суд. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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