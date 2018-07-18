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«Мавроди из Челябинска» украли у жителей Зауралья 120 миллионов
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«Мавроди из Челябинска» украли у жителей Зауралья 120 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Курганской области будут судить супружескую пару из Челябинска. Южноуральцев обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2005 году муж с женой открыли в Кургана финансовую компанию «Европа-Бизнес». Фирма работала по принципу «финансовой пирамиды». Мошенники устраивали семинары и индивидуальные собеседования, на которых, используя методы скрытого психологического воздействия, убеждали клиентов отдать им деньги.
«Обвиняемые создавали у приглашенных лиц впечатление о выгодности вступления в общество и вложении крупных сумм денежных средств в инвестирование якобы прибыльных финансовых проектов», — отметили в прокуратуре.
В «Европу-Бизнес» южноуральцам удалось завлечь более 360 жителей Курганской области. Введенные в заблуждение зауральцы передавали в кассу компании от 10 тысяч до 6 миллионов рублей, а после перезаключали договоры инвестирования, надеясь получить большую выгоду.
Таким образом за пять лет супруги из Челябинска похитили более 120 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курганский городской суд. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: pixabay.com
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