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Оренбуржец 9 лет проведет в тюрьме за снаряд в дымоходе соседки
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Оренбуржец 9 лет проведет в тюрьме за снаряд в дымоходе соседки 

АиФ-Оренбург 59 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургский районный суд вынес приговор местному жителю по делу о покушении на убийство.
Мужчина пытался свести счеты со скандальной соседкой. Он заложил в дымоход ее бани артиллерийский снаряд. К счастью, женщина нашла боеприпас. Установлено, что если бы взрыв снаряда произошел, то погибла бы не только сельчанка, но и ее дочь, и люди, находящиеся в радиусе 25-30 метров.
Фигурант дела признал свою вину частично и извинился перед соседкой. Мужчина приговорен к 9 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.
Приговор в законную силу не вступил. Защита обжалует решение суда.
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