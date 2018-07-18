Оренбуржец 9 лет проведет в тюрьме за снаряд в дымоходе соседки

Оренбургский районный суд вынес приговор местному жителю по делу о покушении на убийство.

Мужчина пытался свести счеты со скандальной соседкой. Он заложил в дымоход ее бани артиллерийский снаряд. К счастью, женщина нашла боеприпас. Установлено, что если бы взрыв снаряда произошел, то погибла бы не только сельчанка, но и ее дочь, и люди, находящиеся в радиусе 25-30 метров.

Фигурант дела признал свою вину частично и извинился перед соседкой. Мужчина приговорен к 9 годам колонии строгого режима , сообщает пресс-служба суда.

Приговор в законную силу не вступил. Защита обжалует решение суда.