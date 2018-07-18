Руководителей волгоградского завода подозревают в крупном долге по зарплате

Свыше 500 работников завода железобетонных изделий и конструкций в Волгограде недополучили выплаты на 18,2 миллиона рублей, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, долги накопились в 2016-2017 годах. При этом, как утверждают ведомства, ОАО «ЖБИК» имело достаточные средства для выплат своим сотрудникам.

Потерпевшими уже признаны 314 человек. Часть долга перед ними погашена. «Имеющаяся в материалах уголовного дела финансово-бухгалтерская документация свидетельствует о том, что задолженность сохраняется еще перед не менее 200 работниками», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что 28 мая этого года решением Арбитражного суда Волгоградской области в отношении ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» начата процедура банкротства. Начало формы

Следственные органы областного управления СКР предлагают нынешним и бывшим работникам компании обратиться в следственный отдел по Советскому району, чтобы сообщить о фактах невыплаты им заработной платы, допущенных руководством завода.