Ещё
Руководителей волгоградского завода подозревают в крупном долге по зарплате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководителей волгоградского завода подозревают в крупном долге по зарплате 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свыше 500 работников завода железобетонных изделий и конструкций в Волгограде недополучили выплаты на 18,2 миллиона рублей, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
По данным следствия, долги накопились в 2016-2017 годах. При этом, как утверждают ведомства, ОАО «ЖБИК» имело достаточные средства для выплат своим сотрудникам.
Потерпевшими уже признаны 314 человек. Часть долга перед ними погашена. «Имеющаяся в материалах уголовного дела финансово-бухгалтерская документация свидетельствует о том, что задолженность сохраняется еще перед не менее 200 работниками», — уточнили в ведомстве.
Против руководства строительной организации возбуждено дело по ч.2 ст.145.1 УК России (невыплата заработной платы), уточнили в СУ СКР по Волгоградской области.
Добавим, что 28 мая этого года решением Арбитражного суда Волгоградской области в отношении ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» начата процедура банкротства. Начало формы
Следственные органы областного управления СКР предлагают нынешним и бывшим работникам компании обратиться в следственный отдел по Советскому району, чтобы сообщить о фактах невыплаты им заработной платы, допущенных руководством завода.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: экс-зампрокурора Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве «Бога Кузю» осудили на пять лет тюрьмы Стали известны подробности гибели организатора банды киллеров в Саратове
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США397
Украина присвоила четыре санатория в Крыму143
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии388
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи116
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе120
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение