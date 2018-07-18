Ещё
В Аткарске сотрудницу Роспотребнадзора уличили в служебном подлоге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Аткарске сотрудницу Роспотребнадзора уличили в служебном подлоге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Аткарске возбуждено уголовное дело против сотрудницы территориального подразделения Роспотребнадзора. По данным пресс-службы СУ СКР региона, женщина подозревается в служебном подлоге.
В прошлом году ведомство проводило проверку на территории местного детского сада. В ходе ревизии в дошкольном учреждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Согласно материалам дела, весной текущего года подозреваемая внесла в акт осмотра помещения ложные сведения. В документе сотрудница не отразила выявленные нарушения и сообщила о выполнении ранее выданного предписания.
Тем временем, в ходе встречной проверки межрайонной прокуратурой выяснилось, что нарушения не были устранены. Таким образом, женщина своевольно освободила дошкольное учреждение от ответственности.
После рассмотрения материалов проверки межрайонной прокуратуры против специалиста территориального подразделения надзорного ведомства было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: экс-зампрокурора Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве Суд ограничил Серебренникову срок ознакомления с материалами уголовного дела Прокуратура обжаловала арест пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии279
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Финалистку Missis World Russia забили молотком61
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Рублю предсказали обвал60
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение