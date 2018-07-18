В Аткарске сотрудницу Роспотребнадзора уличили в служебном подлоге

Аткарске возбуждено уголовное дело против сотрудницы территориального подразделения Роспотребнадзора . По данным пресс-службы СУ СКР региона, женщина подозревается в служебном подлоге.

В прошлом году ведомство проводило проверку на территории местного детского сада. В ходе ревизии в дошкольном учреждении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Согласно материалам дела, весной текущего года подозреваемая внесла в акт осмотра помещения ложные сведения. В документе сотрудница не отразила выявленные нарушения и сообщила о выполнении ранее выданного предписания.

Тем временем, в ходе встречной проверки межрайонной прокуратурой выяснилось, что нарушения не были устранены. Таким образом, женщина своевольно освободила дошкольное учреждение от ответственности.

После рассмотрения материалов проверки межрайонной прокуратуры против специалиста территориального подразделения надзорного ведомства было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.