Три года условно получил челябинец за ложное минирование своего общежития

В трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года приговорил Калининский районный суд Челябинска 33-летнего местного жителя за ложное сообщение о террористическом акте, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

Мужчина получил судимость по части второй статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры. Следствием и судом установлено, что в два часа ночи третьего апреля 2018 года обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил на номер «02» Единой дежурной диспетчерской службы и сообщил, что в многоквартирном доме № 50 по улице Абразивной в Челябинске заложено взрывное устройство, которое он скоро приведет в действие. По этому адресу шутник проживал в общежитии вместе с женой и тремя малолетними детьми.