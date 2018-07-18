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Сотрудника саратовского Роспотребнадзора будут судить за подлог в детском саду
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Сотрудника саратовского Роспотребнадзора будут судить за подлог в детском саду 

САРАТОВ24 1 час назад
Сотрудника Роспотребнадзора по Саратовской области будут судить за внесение неверных данных о нарушениях в одном из детских садов Аткарска. Было установлено, что он внёс сведения о том, что дошкольное учреждение устранило все свои недочёты. Фактически соотвествующая работа выполнена не была, предписание надзорного органа проигнорировано.
Как сообщает региональная прокуратура, нового предприсания контроллёр не выдавал. Соответственно, незаконно освободил руководство детского сада от административной ответственности по статье статье 19.5 Кодекса об административных нарушениях (невыполнение в срок законного постановления органа, осуществляющего государственный надзор).
За нарушения на обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье 292 Уголовного Кодекса Российской Федерации (служебный подлог). Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до двух лет. На данный момент продолжается рассмотрение дела и выяснение всех обстоятельств.
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