Председателю скандального посёлка «Бухта Квинс» грозит два года колонии

Скандалы вокруг посёлка барда Александра Новикова «Бухта Квинс» не утихают. Председатель жилищно-строительного кооператива Зиля Булатова пойдёт под суд за то, что не исполняла решения суда по перечислению средств тем пайщикам, которые уже вышли из кооператива.

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его мировому судье. Сейчас председателю грозит лишение свободы.

В 2008 году на Изоплите ООО «Группа компаний „Домбери“» начала строительство домов. Застройщиком с 2008 года являлось ООО «Элит-Строй», а в дальнейшем ООО «Дигитал-Ай». Финансирование строительства осуществлялось из средств созданного потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». А председателем этого кооператива была избрана Зиля Булатова.

«Исполняя вступившие в законную силу судебные решения, отдел службы судебных приставов возбудил исполнительные производства о взыскании с ПСЖК «Бухта Квинс» денежных средств: ранее уплаченных паевых взносов на общую сумму свыше 6 миллионов рублей — в пользу трех бывших пайщиков, вышедших из состава членов кооператива, а также суммы неосновательного обогащения в размере более 154 тысяч рублей — в пользу коммерческого предприятия», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, с июля 2014 года по январь 2018 года обвиняемая препятствовала принудительному исполнению решения суда. Женщина провела внеочередное собрание членов ПСЖК «Бухта Квинс» и там объяснила пайщикам, что деньги, поступающие на счета кооператива, будут принудительно списаны судебным приставом-исполнителем, и предложила изменить порядок уплаты пайщиками вступительных и членских взносов: чтобы они направляли указанные денежные средства на ее личный расчетный счет либо передавали наличкой. После этого деньги на расчетные счета ПЖСК «Бухта Квинс» не поступали.

«С августа 2014 года по октябрь 2017 года обвиняемая принимала от членов ПЖСК «Бухта Квинс» наличные денежные средства, а также выдала приходные кассовые ордера на общую сумму свыше 474 тысяч рублей. Кроме того, в период с июля 2014 года по октябрь 2017 года она приняла от членов ПЖСК безналичные денежные средства, поступавшие на ее личный расчетный счет, на сумму свыше 303 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе прокуратуры

По данным прокуратуры, Булатова распоряжалась деньгами ПЖСК «Бухта Квинс» по своему усмотрению. Ранее Булатова рассказала, что деньги, которые она собирала у пайщиков, были необходимы для борьбы за их права: «чтобы вернуть похищенные у нас деньги — и потом уже из этих денег вернуть сумму Бородулину [пайщик, которому должны были вернуть деньги]».

По решению суда Зиле Булатовой грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо 480 часов обязательных работ, либо лишение свободы на срок до 2 лет.