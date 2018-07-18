Председателя ЖСК «Бухта Квинс» на Урале будут судить за неисполнение решений суда

ЕКАТЕРИНБУРГ , 18 июля. / ТАСС /. Председатель потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» в Екатеринбурге предстанет перед судом за неисполнение решения суда, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, которая была председателем потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». С июля 2014 года по январь 2018 года обвиняемая препятствовала исполнению решения суда. Женщина, чтобы деньги не поступали на счет кооператива, предлагала переводить вступительные и членские взносы на ее личный счет, а также отдавать наличными. В итоге на счет не поступило более 750 тыс. рублей ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что таким образом женщина пыталась не исполнять решения суда о выплате трем пайщикам ранее уплаченных взносов на общую сумму шесть млн рублей. По версии следствия, она провела внеочередное собрание пайщиков, где объяснила, что деньги со счета кооператива будут принудительно сниматься для оплаты решения суда. Чтобы этого избежать, она предложила изменить порядок оплаты взносов.