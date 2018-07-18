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Оренбуржец ответит в суде за жестокое обращение с псом Бубликом
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Оренбуржец ответит в суде за жестокое обращение с псом Бубликом 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Первое заседание по резонансному делу об избиении дворовой собаки состоится 19 июля в суде Центрального района Оренбурга.
Мировой судья рассмотрит уголовное дело о жестоком обращении с животным, в совершении преступления обвиняется местный житель.
Из материалов дела известно, что в мае оренбуржец избил собаку по кличке «Бублик» металлической трубой. В выписке ветеринарной клиники было указано, что мужчина причинил животному разного рода увечья, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, инцидент произошел около одного из домов по ул. Орджоникидзе. Ранее судимый мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил Бублика, который проживал в одном из подъездов и был любимцем двора. Волонтеры нашли собаке новый дом.
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