Оренбуржец, изувечивший Бублика, проведет год в колонии строгого режима

Мировым судьей судебного участка №1 Центрального района г. Оренбурга рассмотрено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животным.

В суде установлено, что в мае 2018 года около одного из домов по ул. Орджоникидзе нетрезвый и ранее судимый мужчина жестоко избил металлической трубой собаку по кличке Бублик. Собаку удалось спасти только потому, что на место преступления быстро приехали волонтеры, которые и отвезли Бублика в ветеринарную клинику. Собака выжила, получив серьезные травмы.

Случай получился резонансным. Волонтеры и неравнодушные граждане по всей стране следили за ситуацией, организовали и распространяли петицию, призывающую не оставаться равнодушными к вопиющему случаю жестокого отношения к собаке.

За совершенное преступление живодер приговорен к наказанию в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Приговор не вступил в законную силу.