Ещё
Прокуратура обжаловала арест пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура обжаловала арест пожарного, тушившего «Зимнюю вишню» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Центральный районный суд Кемерова принял представление прокуратуры и апелляционную жалобу защиты на арест начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Бурсина задержали седьмого июля. Следствие сразу настаивало на аресте, но суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов. Позже Бурсина отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 7 сентября.
По словам собеседника агентства, апелляции будет рассматривать Кемеровский областной суд.
Следствие полагает, что Бурсин в нарушение «Боевого устава» и федерального законодательства не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении торгового центра и проведение разведки пожара надлежащим образом, из-за чего погибли люди.
За пожарного вступились его коллеги и родственники, в интернете появилась петиция в его поддержку, которая собрала уже более 68,3 тысячи подписей.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.
В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.
Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.
Ранее фигурантами уголовного дела стали десять человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию в здании и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.
BFM.RU: последние новости
Дрыманов: «Я готов к процессуальному сражению» Ходатайство об аресте бывшего главы СКР Москвы суд рассмотрит в закрытом режиме Уволен начальник ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии283
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе117
Финалистку Missis World Russia забили молотком62
Умер солист группы «Доктор Ватсон»15
Рублю предсказали обвал61
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение