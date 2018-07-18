Прокуратура обжаловала арест пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»

Центральный районный суд Кемерова принял представление прокуратуры и апелляционную жалобу защиты на арест начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина , которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Бурсина задержали седьмого июля. Следствие сразу настаивало на аресте, но суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов. Позже Бурсина отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 7 сентября.

По словам собеседника агентства, апелляции будет рассматривать Кемеровский областной суд.

Следствие полагает, что Бурсин в нарушение «Боевого устава» и федерального законодательства не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении торгового центра и проведение разведки пожара надлежащим образом, из-за чего погибли люди.

За пожарного вступились его коллеги и родственники, в интернете появилась петиция в его поддержку, которая собрала уже более 68,3 тысячи подписей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.

В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.