Ещё
Зауралец, замахнувшийся кулаком на дочь, заплатит за агрессию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зауралец, замахнувшийся кулаком на дочь, заплатит за агрессию 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Семейная ссора в Кетовском районе закончилась судебным разбирательством.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области, пьяный отец поругался с 16-летней дочерью. Все происходило в их собственном доме. Мужчина замахнулся на ребенка кулаком, угрожая при этом убить школьницу. Кто стал свидетелем сцены и как правоохранители узнали о случившемся, не уточняется.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (часть 1 статьи 119 УК России). Однако позже суд прекратил дело «в связи с примирением сторон» (статья 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ).
Защищая интересы несовершеннолетней, прокурор Кетовского района обратился к Фемиде с требованием взыскать с агрессивного родителя 5 тысяч рублей в пользу дочери. Иск был рассмотрен и удовлетворен. «Выбивать» деньги с зауральца будут судебные приставы.
Ранее «ФедералПресс» писал про отца из Зауралья, который разгуливал голым перед девочкой-подростком. Сейчас дочь «аморального папаши» передали органам опеки. За неадекватное поведение и безответственное отношение к воспитанию собственной дочери мужчину, скорее всего, лишат родительских прав.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: экс-зампрокурора Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве Стали известны подробности гибели организатора банды киллеров в Саратове Изнасиловал и съел глаза: в Петербурге внук убил свою бабушку из-за бытовой ссоры
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США397
Украина присвоила четыре санатория в Крыму143
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии388
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи116
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе120
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение