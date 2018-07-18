Зауралец, замахнувшийся кулаком на дочь, заплатит за агрессию

Семейная ссора в Кетовском районе закончилась судебным разбирательством.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области , пьяный отец поругался с 16-летней дочерью. Все происходило в их собственном доме. Мужчина замахнулся на ребенка кулаком, угрожая при этом убить школьницу. Кто стал свидетелем сцены и как правоохранители узнали о случившемся, не уточняется.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (часть 1 статьи 119 УК России). Однако позже суд прекратил дело «в связи с примирением сторон» (статья 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ ).

Защищая интересы несовершеннолетней, прокурор Кетовского района обратился к Фемиде с требованием взыскать с агрессивного родителя 5 тысяч рублей в пользу дочери. Иск был рассмотрен и удовлетворен. «Выбивать» деньги с зауральца будут судебные приставы.

Ранее «ФедералПресс» писал про отца из Зауралья, который разгуливал голым перед девочкой-подростком. Сейчас дочь «аморального папаши» передали органам опеки. За неадекватное поведение и безответственное отношение к воспитанию собственной дочери мужчину, скорее всего, лишат родительских прав.

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