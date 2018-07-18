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В Абдулинском районе перевозчик незаконно получил субсидии
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В Абдулинском районе перевозчик незаконно получил субсидии 

АиФ-Оренбург 30 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Абдулинском городском округе директор ООО «Транспортник» обязан возместить районной казне похищенные при махинациях с субсидиями деньги.
Перевозчик был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и оштрафован на 250 тыс. рублей. Из материалов дела известно, что фигурант дела в январе-апреле 2016 года организовал мошенническую схему и незаконно получил субсидии из районного бюджета (около 250 тыс. рублей). Осужденный получил деньги на возмещение части затрат по регулярным пассажирским перевозок, представив подложные товарные чеки на покупку запасных частей для автобусов.
Прокурор потребовал взыскать эти денежные средства и проценты за пользование чужими деньгами (более 40 тыс. рублей). Суд удовлетворил это требование. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда признала решение законным и обоснованным, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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