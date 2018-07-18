Жителя Прикамья обвиняют в изнасиловании 27-летней женщины

Жителя Ординского района Пермского края обвиняют в изнасиловании.

Как сообщает СКР по Пермскому краю, 33-летний мужчина вечером 28 июня в одном из заброшенных домов выпивал вместе со знакомой. Во время застолья мужчина набросился на 27-летнюю женщину и изнасиловал её, применяя физическую силу.

По данным следователей, девушка получила травмы различной степени тяжести, её доставили в больницу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Следователи продолжают собирать доказательства виновности злоумышленника.