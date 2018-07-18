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Челябинку лечили от рака, а она умерла от панкреатита
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Челябинку лечили от рака, а она умерла от панкреатита 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следственный отдел по Калининскому району Челябинска следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области продолжает расследование уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи медицинским персоналом ГБУЗ ОКБ №3, в результате чего скончалась 62-летняя пациентка Любовь Звигинцева, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на материалы СУ СК.
Врачей подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи. Установлено, что в октябре 2017 года Звигинцева была госпитализирована в ГБУЗ ОКБ №3 Челябинска в связи с ухудшением состояния здоровья, жалобами на рвоту и боли в области живота. Лечащий врач состояние здоровья пациентки обосновал наличием у нее онкологического заболевания — рака поджелудочной железы. В ноябре 2017 года женщину вновь госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение ГБУЗ ОКБ №3 и спешно прооперировали, после чего она скончалась. Вскрытие показало, что больная умерла от хронического панкреатита, а онкологического заболевания у нее не было. Врачами была выбрана неверная тактика лечения.
Следственные органы изъяли медицинскую документацию потерпевшей, в ООО «АльфаСтрахование-ОМС» назначена проверка качества оказания медицинской помощи Звигинцевой и инициирована служебная проверка в министерстве здравоохранения Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Признана потерпевшей дочь умершей, начаты допросы лечащих врачей. В ГБУЗ «ЧОБСМЭ» назначена судебно-медицинская экспертиза качества оказания медицинской помощи с привлечением независимого специалиста в области хирургии. Окончание экспертизы запланировано на сентябрь 2018 года, после чего будут названы виновные.
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