Жителю Советского района грозит срок за открытие казино

Следователи Югорского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ХМАО завершили расследование уголовного дела по статье 171.2 УК РФ. Мужчина из поселка Малиновский (Советский район) предстанет перед судом по обвинению в незаконных организации и проведении азартных игр.

«Следствием установлено, что обвиняемый организовал в городе Югорске работу клуба, где проводились азартные игры с использованием игрового оборудования, — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО — Югре. — После выявления факта незаконной игорной деятельности правоохранительными органами заведение было закрыто».

Ранее в этом году подпольное казино нашли в Белоярском. Житель Нягани открыл игорный клуб в 2015 году. После обнаружения клуба сотрудниками полиции, злоумышленник год скрывался от следствия, однако его местоположение было обнаружено, и он тоже ожидает суда.