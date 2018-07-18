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Жителю Советского района грозит срок за открытие казино
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Жителю Советского района грозит срок за открытие казино 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Следователи Югорского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ХМАО завершили расследование уголовного дела по статье 171.2 УК РФ. Мужчина из поселка Малиновский (Советский район) предстанет перед судом по обвинению в незаконных организации и проведении азартных игр.
«Следствием установлено, что обвиняемый организовал в городе Югорске работу клуба, где проводились азартные игры с использованием игрового оборудования, — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО — Югре. — После выявления факта незаконной игорной деятельности правоохранительными органами заведение было закрыто».
Ранее в этом году подпольное казино нашли в Белоярском. Житель Нягани открыл игорный клуб в 2015 году. После обнаружения клуба сотрудниками полиции, злоумышленник год скрывался от следствия, однако его местоположение было обнаружено, и он тоже ожидает суда.
На территории Российской Федерации игорные зоны могут быть созданы только в пяти субъектах — в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае и Калининградской области. В остальных же субъектах — нет, и максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы до двух лет.
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