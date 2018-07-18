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В Новосибирске игроман нечаянно застрелил незнакомца в маске
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В Новосибирске игроман нечаянно застрелил незнакомца в маске 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске пойдет под суд поклонник компьютерных игр, который случайно застрелил незнакомого мужчину в маске Как сообщает прокуратура Кировского района, 44-летний новосибирец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти человеку по неосторожности.
Инцидент произошел в ночь на 9 мая. Житель одного из домов частного сектора допозда играл дома в игру World of Tanks, как вдруг случайно увидел в окно постороннего во дворе своего дома. Геймер взял ружье и вышел на улицу, чтобы посмотреть, что происходит — вдруг во двор пробрался вор. Неожиданно прямо перед ним из-за угла появился незнакомец в медицинской маске. Испугавшись, хозяин дома нажал на курок.
Подстреленный незваный гость бросился наутек, а игроман вернулся в дом и продолжил любимое занятие.
Позже труп мужчины с пулевым ранением нашли рядом с домом обвиняемого. Действия 44-летнего игромана квалифицированы по статье «Причинение смерти по неосторожности». Если он будет признан виновным, ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. Дело передано в суд.
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