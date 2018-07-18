Ещё
Неспешное ограбление: опубликованы кадры кражи бриллиантов на сумму 133 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Умер солист группы «Доктор Ватсон»

Неспешное ограбление: опубликованы кадры кражи бриллиантов на сумму 133 млн рублей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По информации СМИ, в преступлении подозреваются уроженцы Колумбии и Гватемалы.
Видеозапись кражи чемодана с бриллиантами стоимостью 133 миллиона рублей с выставки «ЮвелирЭкспо» попала в Сеть. Инцидент произошел в выставочном центре «Казанская ярмарка» в период с 20:00 15 июля по 14:00 16 июля.
На кадрах запечатлено, что в помещении никого нет, а преступники, которых было двое, совершают кражу практически не торопясь.
Пострадавшим в этой истории является представитель компании Seven Diamonds, заметивший пропажу лишь в аэропорту города Казань.
Как пишет ряд СМИ, казанские правоохранительные органы вычислили подозреваемых, которыми оказались уроженцы Колумбии и Гватемалы, однако задержать их пока не удалось.
ТК «Звезда»: последние новости
Суд арестовал генерала Дрыманова по делу о коррупции Обвиняемые в избиении DJ Smash получили по два года колонии Экс-начальник ГСУ СК РФ отверг обвинения во взяточничестве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России489
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком198
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом49
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе29
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу37
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение