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Директор омской школы заставила учитилей отдать ей премии
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Директор омской школы заставила учитилей отдать ей премии 

Омск Здесь 37 минут назад
Фото: Омск Здесь
Женщина сначала начислила педагогам премии, а потом заявила, что их необходимо вернуть. В суде Муромцевского района будет рассматриваться уголовное дело директора Низовской средней общеобразовательной школы, обвиняемой в должностном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Летом 2016 года директор составила и подписала приказы по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда для работников школы. Хотя это должна делать специальная комиссия. Позже она заявит работникам: перечисленные деньги необходимо вернуть, исключив из этих сумм подоходный налог.
— Подчиняясь незаконному требованию директора школы, педагоги передали ей денежные средства. Такими действиями она причинила ущерб образовательному учреждению в размере свыше 48 тыс. руб., — пояснили в надзорном ведомстве.
Вину в совершении преступления директор не признала.
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