Директор омской школы заставила учитилей отдать ей премии

Женщина сначала начислила педагогам премии, а потом заявила, что их необходимо вернуть. В суде Муромцевского района будет рассматриваться уголовное дело директора Низовской средней общеобразовательной школы, обвиняемой в должностном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Летом 2016 года директор составила и подписала приказы по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда для работников школы. Хотя это должна делать специальная комиссия. Позже она заявит работникам: перечисленные деньги необходимо вернуть, исключив из этих сумм подоходный налог.

— Подчиняясь незаконному требованию директора школы, педагоги передали ей денежные средства. Такими действиями она причинила ущерб образовательному учреждению в размере свыше 48 тыс. руб., — пояснили в надзорном ведомстве.

Вину в совершении преступления директор не признала.